"Ъ": в ФМБА отмечают дефицит доноров на фоне массовой вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Массовая вакцинация от коронавируса привела к возникновению сложностей с пополнением запасов донорской крови. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на директора Центра крови ФМБА, главного внештатного трансфузиолога ФМБА Софию Голосову.

Как сообщила она изданию, летом традиционно возникает "донорское затишье" из-за того, что люди уезжают в отпуск. Но в этом году причиной снижения числа доноров также стала массовая прививочная кампания, отметила Голосова. Директор Центра крови ФМБА напомнила, что стать донором нельзя между первой и второй дозой вакцины от коронавируса, а после введения второго компонента выдается медотвод от донорства.

"Говорить о том, что все хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях. Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации", - пояснила София Голосова газете.

Голосова добавила, что в ФМБА нет дефицита компонентов крови на выдачу больницам, но есть трудности с пополнением запасов. Поэтому учреждения ФМБА стали вести сбор крови по субботам для тех доноров, кто работает в будние дни. Медицинские работники приглашают постоянных доноров из своей базы, но ситуация "остается тяжелой", отметила директор Центра крови ФМБА.