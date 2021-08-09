Британский профессор полагает, что COVID-19 в будущем будет похож на простуду

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Профессор медицины Пол Хантер из Университета Восточной Англии в британском Норидже полагает, что новая коронавирусная инфекцией в будущем будет протекать у пациентов как обычная простуда. Такое мнение он выразил в своей колонке, опубликованной в журнале The Spectator .

"Ковид станет другой болезнью. Через несколько лет подавляющее большинство случаев заражения [COVID-19] будут протекать бессимптомно или как легкая форма заболеваний носа и горла. Иными словами, он [COVID-19] станет просто еще одной причиной появления простуды", - отметил ученый. Он также подчеркнул, что симптомы COVID-19 уже стали более узнаваемыми: так, для штамма "дельта" характерны боль в горле и насморк.

Хантер полагает, что новая коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, которое зимой будет достигать своего пика, при этом количество смертей от нее будет уменьшаться. По его мнению, вакцинация замедлит распространение ковида, однако станет хуже предотвращать новые случаи заражения, хотя прививки продолжат защищать от госпитализации и летальных исходов. "Коллективного иммунитета никогда не будет, однако мы достигнем управляемого баланса между иммунитетом и инфицированием", - подытожил ученый. Хантер утверждает, что худшая часть пандемии коронавируса уже позади, по крайней мере, в Великобритании. Он считает, что необходимо провести успешную ревакцинацию и тогда не понадобится снова вводить длительные ограничения.

Кроме того, Хантер предположил, что штамм "дельта" станет конечной стадией развития коронавируса. При этом профессор отметил, что, хотя новые мутации коронавируса могут помочь ему быть менее уязвимым перед ранее полученным иммунитетом, они не позволят ему полностью обойти защиту организма, полученную после перенесенного заболевания или вакцинации. "Существенная защита останется", - подчеркнул он.

В четверг главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сообщил ТАСС, что вакцинация поможет избежать осложнений от ковида, если иммунитет ранее был ослаблен перенесенной простудой.