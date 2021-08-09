На Украине сообщили об исчерпании годового запаса возобновляемых ресурсов

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Украина 8 августа исчерпала запас ресурсов, которые ее природа может восстановить за год. Об этом в понедельник сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.

"Настал тот день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская среда может восстановить за год. С 8 августа Украина живет в долг у природы", - написал он на странице в Facebook, подкрепив этот вывод данными доклада аналитического центра Global Footprint Network.

Малеванный уточнил, что специалисты этого центра ежегодно анализируют использование природных ресурсов в разных странах и определяют День экологического долга. По словам эколога, в масштабах всей планеты он наступил 29 июля.

Глава госинспекции отметил, что если ежегодно в стране День экологического долга начнут сдвигать на пять дней вперед, то уже к 2050 году объем потребления ресурсов сравняется с темпами их восстановления. "Пока на Украине динамика положительная: в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля - на две недели раньше", - уточнил Малеванный.