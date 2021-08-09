Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Бахрейна, Доминиканы и Молдавии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правительство России разрешило въезд в страну через аэропорты гражданам Бахрейна, Доминиканской Республики и Молдавии. Соответствующее распоряжение от 4 августа опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации. Этим документом расширяется перечень стран, граждане которых теперь вновь могут въезжать в РФ воздушным путем.

"Приложение N1 к указанному распоряжению дополнить позициями следующего содержания: "Бахрейн; Доминиканская Республика; Молдова", - говорится в распоряжении.

Как сообщалось ранее, Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с курортами Египта - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, а также с Доминиканской Республикой, Молдавией, Бахрейном. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В настоящее время Россией возобновлено авиасообщение с 50 странами, в том числе с 28 июля оно открыто с Францией и Чехией. При этом до 17 августа продлена приостановка авиасообщения с Танзанией в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Кроме того, новым распоряжением кабмин разрешил въезд в Россию при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус иностранцам, ранее выехавшим из РФ в Абхазию. Речь идет о лицах, включенных в перечень, подготовленный Минэкономразвития и согласованный с ФСБ РФ.