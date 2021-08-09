Больше всего заявок в ПФКИ подали на образовательные и наставнические проекты

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Общая сумма смет проектов, поданных на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), превысила 84 млрд рублей, больше всего заявок подано на проведение образовательных и наставнических проектов, наибольшее количество - это проекты на сумму от 500 тыс. до 3 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда в понедельник.

"Подано 12 460 проектов на сумму более 84 миллиардов рублей", - отметили в фонде.

С 15 июня по 6 августа в информационной системе фонда зарегистрировались свыше 38 тыс. авторов проектов из 84 регионов РФ. Итоговое количество оформленных и поданных заявок - 12 460 из 83 регионов.

"Больше всего заявок подано на проведение образовательных и наставнических проектов, включая цифровые технологии (22,9% от общего количества заявок), фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства (19,2% заявок), проектов креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр (18,5% от общего количества заявок)", - сообщили в фонде.

Проекты на первый грантовый конкурс фонда подавались в восьми тематических направлениях. Самыми популярными стали "Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей" (33,4% заявок), "Место силы. Малая родина. Локальная идентичность" (24,6% заявок), "Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий" (10,7% заявок). Также популярным оказался запрос на поддержку проектов в области культуры и академического (классического) искусства (12,8% заявок).

О финансах

Объем софинансирования проектов составит более 22 млрд рублей, больше всего заявок подано на проекты от 500 тыс. до 3 млн рублей.

"Сметы участников представлены на общую сумму 84 502 386 998 рублей. Объем софинансирования - 22 628 690 168 рублей", - отметили в пресс-службе. Заявители могли подать проект на сумму до 500 тыс. руб., от 500 тыс. руб. до 3 млн руб., от 3 млн руб. до 10 млн руб. и свыше 10 млн руб. "Наибольшее количество проектов представлено в категории от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. - 6 221 заявка; на сумму до 500 тыс. руб. направлены 2 783 заявки; 2 511 авторов проектов предоставили сметы на суммы от 3 до 10 млн руб.; 945 проектных команд запрашивают суммы поддержки свыше 10 млн руб.", - рассказали в фонде.

Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Регионы-лидеры, НКО и предприниматели

Более 200 проектов от каждой территории подали заявители из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Татарстана, Белгородской и Московской областей, Республики Башкортостан, Свердловской, Самарской, Волгоградской областей, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Нижегородской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской областей, Удмуртской Республики и Пермского края.

Впервые претендовать на государственную поддержку при реализации творческих инициатив смогли не только негосударственные некоммерческие организации, но и представители коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальные предприниматели. Наибольшее количество заявок Фонд получил от НКО (37,4%) и муниципальных учреждений и организаций (36,3%). На долю ИП и коммерческих организаций совокупно приходится 26% заявок.

Как сообщили в фонде, эксперты уже приступили к оценке проектов, каждая заявка будет рассматриваться по установленным критериям несколькими экспертами одновременно.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента РФ Владимира Путина.