Уровень вакцинации от коронавируса в Башкирии превысил 50% от плана

УФА, 9 августа. /ТАСС/. Число вакцинированных от коронавирусной инфекции в Башкирии превысило 1 млн человек, что составляет более 50% от плана. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

"В Башкортостане продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил 1 168 938 доз отечественных вакцин. По данным на 9 августа, первым компонентом привиты 1 002 869 жителей республики, вторым компонентом - 782 354 человека. <…> По темпам вакцинации на этой неделе республика поднялась с 26-го на 13-е место среди регионов России", - говорится в сообщении.

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона отметил, что поставлена задача вакцинировать 1,9 млн человек.

По данным Минздрава республики, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией по состоянию на 9 августа составляет 50 612 человек, прирост за сутки - 275. Всего выздоровели 46 223 человека. В регионе развернуты 4 205 инфекционных коек, из которых свободны 12%.