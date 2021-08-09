Новосибирская область планирует досрочно внедрить доставку материалов ЕГЭ по интернету

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Минобразования Новосибирской области планирует внедрить технологию доставки материалов для проведения итоговой аттестации по интернету раньше 2024 года - срока, предписанного Рособрнадзором. На переоборудование пунктов проведения экзаменов потребуется 50 млн рублей, сообщил на оперативном совещании облправительства министр образования региона Сергей Федорчук.

В марте 2019 года Рособрнадзор провел апробацию технологии передачи экзаменационных материалов по интернету в 507 пунктах восьми регионов: Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская области. Отмечалось, что поэтапное внедрение данной технологии вместо их доставки на CD-дисках оптимизирует процесс изготовления экзаменационных материалов.

"Рособрнадзор рекомендует субъектам переходить на данную технологию уже сейчас. Необходимо повысить защищенность каналов доставки экзаменационных материалов, минимизировать число лиц, занимающихся доставкой, исключить возможность вмешательства человека. Во всех аудиториях пунктов проведения экзаменов необходима закупка сканирующих устройств. Переход всех субъектов запланирован Рособрнадзором до 2024 года, однако хотелось осуществить данный переход в Новосибирской области в ближайшее время. Мы предлагаем, на бюджет предложим эту заявку, отработать эту технологию за период 2022-2023 годов", - заявил Федорчук.

В начале июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 31 субъекте РФ задания в день экзамена из федерального центра тестирования в Москве попадают в аудиторию через защищенные каналы. Кроме того, глава ведомства отметил, что сегодня на ЕГЭ используется несколько систем контроля.