Штаб добровольцев объявил сбор гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров в якутском селе

ЯКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Общественный добровольческий штаб Якутии по борьбе с лесными пожарами объявил сбор продуктов питания предметов первой необходимости для пострадавших от пожаров жителей села Бясь-Кюель в Горном районе. Об этом сообщили ТАСС в штабе.

"В данный момент штаб усиливает работу, и добавляется направление по сбору гуманитарной помощи. Сейчас штаб занимается сбором гуманитарной помощи пострадавшим от пожара в селе Бясь-Кюель. Каждый день из Горного района нам отправляют перечень необходимых предметов, инвентаря", - сказали в штабе.

В данный момент в Якутске, где базируется штаб, идет сбор продуктов питания и предметов первой необходимости. Как отметили в штабе, нужны продукты (полуфабрикаты, крупы, макароны, рис), одеяла, подушки, мыло, полотенца, бытовая химия, постельное белье, одежда, обувь и спальные мешки. Кроме этого, штаб продолжает набор добровольцев для борьбы с лесными пожарами.

Общественный добровольческий штаб Якутии по борьбе с лесными пожарами создан летом этого года для объединения жителей, общественников, добровольцев, помогающих тушению пожаров. Он действует в координации с оперативным штабом республики по тушению лесных пожаров. Штаб помогает обучать и экипировать добровольцев, которых затем отправляют в районы со сложной пожарной обстановкой. Также он обеспечивает волонтеров продуктами питания, медикаментами, инструментами для тушения пожаров, спецодеждой, респираторами.

Днем 7 августа в селе Бясь-Кюель, у которого действовали два пожара, верховой пожар из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки села через минерализованную полосу, в селе началась эвакуация. В райцентре Бердигестях открыли три пункта временного размещения. Пострадавших нет. Власти обещали отстроить сгоревшие дома за счет республиканского бюджета.

По уточненным данным властей, 31 жилой дом не подлежит восстановлению. Пострадавшим жителям направят выплаты, их детей отправят в детские лагеря, будет определен ущерб сельскохозяйственным предприятиям и личным хозяйствам по поголовью скота, возместят утрату заготовленного сена и скота.