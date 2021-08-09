Число ковидных коек в Пермском крае превысило 6 тыс.

ПЕРМЬ, 9 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Пермского края открыло дополнительно более 200 коек для заразившихся ковидом за последнюю неделю. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На сегодняшнее утро развернуты 6 075 коек", - сказали в пресс-службе, уточнив, что ранее в регионе было развернуто 5 856 коек. Доля свободного коечного фонда за неделю снизилась в полтора раза - до 17,8%.

Всего проходят лечение в больницах 3,5 тыс. пациентов, к системам ИВЛ подключены 180 человек. При этом почти 17 тыс. человек находятся дома на карантине.

С начала массовой вакцинации первым компонентом привиты 559,3 тыс. жителей, из них 416,6 тыс. полностью завершили курс иммунизации. Всего в регион поступило почти 670 тыс. доз вакцин.

В регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий. Исключение было сделано для профессиональных клубов и команд, которые могут проводить матчи и тренировки по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время и работа крупных ТРЦ по выходным дням.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае на 9 августа выявлено 77,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 67,9 тыс. человек выздоровели, 3,4 тыс. человек умерли.