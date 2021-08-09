Умер судья Конституционного суда в отставке Виктор Лучин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Судья Конституционного суда России в отставке Виктор Лучин, который входил в первый состав суда с момента его образования после распада СССР, умер в Москве на 83-м году жизни, сообщили в пресс-службе суда.

"7 августа 2021 года ушел из жизни советский и российский юрист, судья Конституционного суда РФ в отставке Виктор Осипович Лучин", - говорится в сообщении на сайте суда.

Виктор Лучин родился 26 марта 1939 года в Карельской АССР. Как отметили в пресс-службе, в 1965 году окончил юрфак Воронежского государственного университета, после чего защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 80-х годах работал в Институте государства и права Академии наук СССР, а затем после распада Советского Союза был выдвинут на должность судьи Конституционного суда России.

Лучин носит звание профессора, заслуженного деятеля науки России. После прекращения исполнения полномочий судьи Конституционного суда в 2005 году он преподавал в Московском государственном университете. Является автором более 100 публикаций в области теории права и конституционного права, а также ряда монографий и учебников.