Залп из пушки Петропавловской крепости посвятили годовщине окончания Ленинградской битвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в понедельник посвятили семьдесят седьмой годовщине окончания Ленинградской битвы - самого длительного сражения Великой Отечественной войны. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по социальной политике, залп произвел житель блокадного Ленинграда, ветеран труда Вячеслав Лялин.

Лялин родился в Ленинграде в 1939 году, всю блокаду прожил с матерью в осажденном городе. После войны был учеником мастера на одном из оборонных заводов, окончил ускоренный курс высшего образования в ЛЭТИ им. Ульянова-Ленина, впоследствии многие годы преподавал экономические дисциплины в различных вузах. В настоящее время он возглавляет комитет по увековечению памяти защитников Отечества и наградам Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Также в честь годовщины у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы прошла торжественная церемония. Цветы к подножию монумента и к скульптурной группе "Блокада" возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном округе Александр Гуцан, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, представители командования Западного военного округа, общественных организаций ветеранов.

"В этом году исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны - самой тяжелой и кровопролитной войны в истории нашей страны. Ленинградская битва, блокада Ленинграда занимают в ней особое место. Ни голод и холод, ни варварские бомбардировки и артобстрелы не сломили защитников и жителей нашего города. Они выстояли и победили. Эта победа была достигнута ценой тяжелейших страданий и огромных потерь. Наш долг - сохранить память об этом подвиге", - привели в пресс-службе Смольного слова Беглова.

Губернатор напомнил, что в честь подвига защитников города в 2017 году эта дата внесена в городской закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" как День окончания Ленинградской битвы.

"В этот день мы вспоминаем павших на Лужском рубеже, Невском пятачке, Ораниенбаумском плацдарме, на Волхове, под Тихвином, подо Мгой и на всех фронтах Ленинградской битвы. Мы благодарим наших ветеранов - тех, кто перенес это великое испытание и навеки впечатал свои имена в книгу народной памяти", - привели в пресс-службе Заксобрания Петербурга слова его председателя Вячеслава Макарова.

О Ленинградской битве

Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и стала самым длительным сражением Великой Отечественной войны. 9 августа 77 лет назад закончилась Выборгско-Петрозаводская наступательная операция, в результате которой советские войска освободили значительные территории на севере Ленинградской области и в Карелии.

Ленинградская битва оказала влияние на ход боевых действий на других направлениях фронта. Советские войска под Ленинградом оттянули на себя около 20% немецких войск на восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 дивизий противника. Германское командование не могло перебрасывать из-под Ленинграда крупные силы на другие участки фронта.