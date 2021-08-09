В Железноводске для бездомных котов волонтеры построят домики в Курортном парке

ПЯТИГОРСК, 9 августа. /ТАСС/. Волонтеры построят небольшие домики в Курортном парке Железноводска (Ставропольский край) для бездомных котов, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"В Международный день кошек хотим сообщить о народной инициативе о переселении курортных котов в собственные апартаменты. Изготовленные силами активистов домики разнообразной формы и расцветки будут размещены по всей территории Курортного парка и Лермонтовского терренкура. Лучший кошкин дом получит приз главы города", - сказал Моисеев.

По его словам, всего будет построено около 30 домиков. Их планируется установить к концу сентября.

"Коты являются символом нашего курорта и занимают особое место в его жизни. Поэтому решили для наших друзей создать все необходимые условия для жизнедеятельности. В первую очередь, это касается жилплощади, которая так необходима им в непогоду. Идея возникла еще после аномального декабрьского обледенения и "деревопада". И эту зиму коты уже точно встретят в своих личных домиках", - рассказал глава Железноводска.

Ранее в Железноводске во время самоизоляции был создан волонтерский отряд, который подкармливал бездомных кошек и собак.