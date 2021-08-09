Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Центральной России 10-11 августа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дожди с грозами 10-11 августа в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе во Владимирской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской областях. В этих регионах ожидается около плюс 30-35 градусов, понижение температуры воздуха до плюс 26-28 градусов возможно в Брянской, Ивановской, Костромской и ряде других областей, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным синоптиков, 10-11 августа во Владимирской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской областях ожидается около плюс 30-35, а местами до плюс 37 градусов, в дневные часы возможны дожди с грозами. "У нас сохраняется жаркая погода, но местами пройдут кратковременные дожди локального характера с грозами, которые особой прохлады не принесут. При этом в ближайшие двое-трое суток ожидается аномально жаркая погода - плюс 35-37 градусов", - сказала дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова.

В Белгородской, Брянской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях температура воздуха 10-11 августа понизится на 2-3 градуса, столбики термометров покажут около плюс 26-28 градусов. Возможны дожди с грозами, они наименее вероятны в Белгородской, Калужской и Курской областях, где прогнозируются переменная облачность. "Десятого августа будет переменная облачность, днем небольшой дождь, местами гроза, температура воздуха днем - плюс 26-31 градус, 11 августа - кратковременный дождь, местами гроза, днем - до плюс 27 градусов", - сообщили в ЦГМС по Тульской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 10-11 августа территорию ЦФО с севера на юг будет пересекать атмосферный фронт, пройдут дожди, при грозах порывы ветра местами могут достигать 18 м/с. Влияние фронта может сохраниться и 12 августа.