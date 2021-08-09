"ВКонтакте" добавила возможность оставлять реакции к публикациям

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. "ВКонтакте" внедрила возможность оставлять реакции к постам в социальной сети. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе соцсети.

"ВКонтакте добавила возможность оставить реакции к публикациям", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, реакции были запущены после исследований по изучению отношения к индикаторам социального одобрения, а также анализ эмоций, которые пользователи хотели бы оставлять к записям. Согласно результатам, существуют ситуации, при которых пользователям сложно выразить отношение к публикации. Уточняется, что это чаще касается негативных эмоций, таких как грусть или злость, когда отметка "Нравится" не подходит. Функцию дизлайков пользователи сочли слишком обидной.

"Реакции помогут показывать чувства откровенно и разнообразно - посмеяться или искренне удивиться, разделить печаль или не сдерживать ярость. Кто-то скажет, что похожие реакции они встречали и раньше, и здесь нам есть что рассказать. Мы много тестировали различные варианты, в том числе были эксперименты с отрисовкой узнаваемых персонажей из стикеров. Но реакции меньше по размеру - и результаты показали, что эмоции было сложно считывать. Наша же цель - предоставить максимально понятный и интуитивный сервис", - подчеркнули в пресс-службе соцсети