Иностранцы смогут оформить российскую визу в день обращения для участия в ВЭФ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Иностранные участники Восточного экономического форума (ВЭФ) смогут оформить российскую визу в день обращения в консульское учреждение России за рубежом. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

"Организаторы форума отмечают, что основанием для получения визы гражданами иностранных государств является приглашение на ВЭФ-2021. С этим документом участники могут в день обращения оформить краткосрочную однократную визу для въезда в Россию в консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом", - говорится в пресс-релизе.

В Фонде Росконгресс добавили, что иностранным участникам форума соблюдать карантин после прибытия на территорию России не нужно. "Для пересечения границы необходимо иметь при себе: действительный заграничный паспорт и визу (если виза необходима для въезда в Россию); документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию; копию письма-приглашения на ВЭФ-2021 (или письма о визовой поддержке) - это необходимо для посадки в самолет; полис медицинского страхования, который действителен на территории России", - отмечается в пресс-релизе.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.