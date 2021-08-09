Кипр понизил эпидемический статус шести стран

НИКОСИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Республики Кипр в понедельник понизило эпидемический статус шести государств, не затронув Россию, которая по-прежнему остается в красной категории, откуда невакцинированных пассажиров пускают на остров с двумя диагностическими тестами на коронавирус. Это указано в новом недельном реестре деления стран на категории, опубликованном департаментом эпидемического мониторинга Минздрава и вступающем в силу с 12 августа.

Три страны в новом списке - Швеция, Сербия и Хорватия - переведены из зеленой зоны, прибывающим откуда пассажирам не требовались медицинские документы для прибытия на Кипр, в оранжевую, из которой приезжать на остров необходимо с одним диагностическим тестом, пройденным в стране вылета не ранее чем за 72 часа до отправки авиарейса. Еще три государства - Эстония, Израиль и Ливан - переместились из оранжевой категории в красную.

В новом реестре отсутствуют страны, чей эпидемический статус был бы повышен по сравнению с тем перечнем государств, который был опубликован неделю назад.

Изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) были произведены на основании решения Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных стран - на основании оценки, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского министерства здравоохранения.

С предстоящего четверга в зеленой группе будет находиться 18 стран, в оранжевой - 14, в красной - 32 страны. Все остальные государства останутся в серой группе, откуда на остров могут приезжать только отдельные категории граждан при условии помимо сдачи теста обязательного пребывания в двухнедельном карантине, который, впрочем, можно сократить по времени вдвое, если сдать за свой счет новый тест на седьмой день пребывания в самоизоляции и получить негативный результат.

Правила прилета для россиян

Для невакцинированных пассажиров из стран красной категории, куда входит Россия, действуют следующие требования для прилета на Кипр: прибывающим необходимо не ранее чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), получить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету по адресу https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home, загрузив на нее результаты ПЦР-теста на английском языке.

Уже по прибытии на остров россиянам и гостям из других стран красной группы придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса. На цифровой платформе www.covid-testcyprus.com можно будет узнать о результате теста, который должен будет там появиться не позднее чем через три часа после сдачи анализа. До момента получения этого результата пассажирам следует находиться на самоизоляции.

Согласно требованиям и ограничениям, введенным кипрским правительством с 1 августа, невакцинированным гостям острова теперь придется в обязательном порядке проходить либо молекулярный ПЦР-тест, либо экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса на седьмой день после своего прибытия на Кипр. Этот диагностический анализ, цену на который государство ограничило €10, они смогут сдать в сертифицированных лабораториях или аптеках острова вдобавок к тем тестам, которые требуются для въезда на Кипр из стран их цветовой зоны. Однако на вакцинированных туристов, а также на тех, кто переболел ковидом в течение последних 180 дней, это требование не распространяется.

От необходимости иметь сертификат о прохождении теста на коронавирус, а также от помещения на карантин и от обязательного прохождения диагностических анализов избавляются пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации либо российским "Спутником V", либо препаратом китайской компании Sinopharm ("Синофарм"), а также вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а именно компаний Pfizer - BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen. Но это правило действует в том случае, если на руках у путешественников будут сертификаты вакцинации из стран ЕС, ЕЭЗ, а также России, Швейцарии, Великобритании, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Украины, Иордании, Ливана, Египта, Белоруссии, Сербии, Катара, Бахрейна, США, Армении, Грузии, Канады, Кувейта и КНР. Но при этом кипрские власти оставляют за собой право подвергать тестированию в выборочном порядке отдельно взятых вакцинированных пассажиров.

Карта вакцинации должна быть у прилетающих на руках. Кроме того, вакцинированным пассажирам необходимо заполнить в течение 24 часов перед вылетом на Кипр специальную форму CyprusFilghtPass на сайте www.cyprusflightpass.goc.cy/en/vaccinated-fly-request.