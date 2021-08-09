СМИ: власти Уханя протестировали на коронавирус более 11,2 млн жителей за пять дней

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Власти города Ухань (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай) в течение пяти дней протестировали на коронавирус 11,28 млн местных жителей. Об этом в понедельник сообщила газета Global Times.

В течение пяти дней были протестированы почти все жители города, население которого составляет 12,3 млн человек, за исключением детей в возрасте младше шести лет, а также студентов, покинувших Ухань на период летних каникул.

Власти города сообщили о запуске массового тестирования в прошлый вторник после выявления нескольких новых случаев заражения коронавирусом. До этого момента Ухань не сообщал о новых случаях инфицирования более года.

Как сообщили местные власти, по данным на 7 августа, в Ухане было зафиксировано в общей сложности 37 случаев заражения коронавирусом и 41 бессимптомный носитель инфекции.

По данным на 8 августа, в больницах Китая находятся более 1,6 тыс. заразившихся коронавирусом. По всей стране насчитывается 14 жилых зон с высоким уровнем эпидемиологической опасности и почти 200 - со средним уровнем.