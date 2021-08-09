В Еврокомиссии считают, что цель ограничения глобального потепления 1,5 градуса достижима

БРЮССЕЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Выполнение задачи по ограничению глобального потепления климата 1,5 градуса все еще достижима, однако это потребует быстрого сведения углеродных выбросов к нулю по всему миру. Об этом написал в понедельник в Twitter замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс, комментируя публикацию очередного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

"Доклад МГЭИК демонстрирует огромную срочность действовать сейчас, чтобы справиться с климатическим кризисом. Еще не поздно сдержать ускоряющееся изменение климата, но лишь если мы будем действовать прямо сейчас", - написал Тиммерманс.

Он напомнил, что в своей климатической стратегии Еврокомиссия "предложила меры во всех секторах экономики по продвижению к климатической нейтральности" - нулевым выбросам парниковых газов. "Однако это глобальный кризис, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса достижимой, нам нужно добиться нулевых выбросов по всему миру и более быстрого принятия необходимых для этого политических решений. Международная конференция ООН по климату в Глазго [осенью 2021 года] должна стать тем моментом, когда мир скажет "достаточно", - подчеркнул замглавы ЕК.

Доклад экспертов

Доклад МГЭИК предсказывает, что уровень моря на Земле будет повышаться на протяжении столетий вследствие нагрева океанов и таяния льдов. К 2100 году, согласно приведенным в докладе сценариям, повышение составит от 0,28 до 1,01 метра, а к 2150 году - от 0,37 до 1,88 м.

Подчеркивается, что увеличение объема парниковых газов в атмосфере "однозначно вызвано человеческой деятельностью". В 2019 году концентрация углекислого газа была самой высокой по меньшей мере за последние 2 млн лет.

Средняя температура на поверхности Земного шара в 2011-2020 годах была на 1,09 градуса Цельсия выше средних температурных показателей 1850-1900 годов. При этом эксперты МГЭИК не исключают, что "вклад" хозяйственной деятельности людей в этот рост составляет около 1,07 градуса. Они обращают внимание на влияние хозяйственной деятельности на изменение характера осадков, ставших более обильными в ряде районов, на сокращение площади снежного покрова в Северном полушарии и Гренландского ледяного щита.

В 2081-2100 годах, согласно прогнозу ученых, температура на Земле будет от 1 до 1,8 градуса выше, чем в среднем в 1850-1900 годах, при условии крайне низкой эмиссии парниковых газов. Если же выбросы будут очень высокими, то температура на планете превысит показатели 1850-1900 годов на 3,3-5,7 градуса.