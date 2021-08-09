В ООН сообщили об увеличении нападений на суда в море на 20%

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Количество вооруженных нападений на суда в море в 2020 году выросло на 20%, несмотря на снижение темпов навигации из-за пандемии. Об этом заявила в понедельник глава канцелярии генсекретаря ООН Мария-Луиза Виотти на заседании Совета Безопасности высокого уровня по проблеме безопасности на море.

По ее словам, складывается тревожная ситуация. В частности, беспокоят пиратство, вооруженные нападения, терроризм и нерегулируемое рыболовство. "Несмотря на снижение уровня морского трафика в связи с пандемией COVID-19, в первой половине 2020 года зафиксировано на 20% больше фактов пиратства и вооруженного ограбления судов по всему миру по сравнению с предыдущим годом, - сказала Виотти. - <…> Отсутствие безопасности на море также способствует террористической угрозе, происходящей из района Сахеля. Эта растущая угроза требует поистине глобального и объединенного ответа".

Чиновник ООН также указала на необходимость решения проблем бедности и миграции.

По ее словам, Конвенция организации по морскому праву является балансом между суверенными правами государств и их обязательствами. "Необходимо превратить обязательства в действия", - подчеркнула Виотти.

"Без обеспечения безопасности <…> ответственное развитие океанов и их ресурсов невозможно. Мы не можем растерять будущее этого природного подарка, как и будущее миллиардов людей", - заявила она.