В Тюмени запретят оставлять электросамокаты в непредназначенных для парковки местах

ТАСС, 9 августа. Специальные парковки для самокатов планируют создать в Тюмени. При этом оставлять их в непредназначенных для стоянок местах запретят, сообщил в понедельник ТАСС в кулуарах форума "Территория смыслов" заместитель главы Тюмени Петр Вагин.

"В настоящее время проводится проработка нормативных документов, чтобы определить так называемые правила игры, то есть места, где возможно оставлять самокат, места, где нельзя эти самокаты оставлять, чтобы они не нарушали ни безопасность движения, ни чтобы их не бросали на остановках. Для того, чтобы не было проблем потерянных, брошенных самокатов; для того, чтобы их не похищали", - сказал Вагин.

Он отметил, что такие парковки должны быть вписаны в городскую среду, поэтому вопросом их создания власти занимаются с архитекторами.

"К сожалению, были уже травмы, были уже наезды и на детей, и не всем в парках нравится, когда среди пешеходной зоны мчится самокат, на самом деле возникает конфликт", - сказал он.