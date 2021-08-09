В Астраханской области оцифруют редкие издания для Национальной электронной библиотеки

АСТРАХАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты Астраханской областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской в рамках нацпроекта "Культура" до конца года оцифруют 100 книжных памятников, которые пополнят национальную электронную библиотеку, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

Оцифровка книжных памятников - технология, открывающая уникальные возможности для тех, кто предпочитает книгам электронные гаджеты, с помощью оцифровки редкие книжные издания становятся доступными для читателей по всей стране.

"Для размещения в Национальной электронной библиотеке было отобрано 86 редких изданий, а это более 17 тыс. страниц. На сегодняшний день "электронные двойники" появились у половины из них - 43 книг. В рамках реализации дорожной карты в 2021 году запланировано оцифровать 100 книжных памятников", - сказано в сообщении

Как уточнили в пресс-службе, особый интерес для оцифровки представляют "Грамматика" Мелетия Смотрицкого, выпущенная в 1648 году, а также первый арифметический учебник на языке монголов "Арифметика на монгольском языке" Александра Попова 1837 года выпуска. Оцифровке подвергнется первый опыт путеводителя по Астрахани - издание конца XIX века "Иллюстрированная Астрахань" Адольфа Штылько, которое хранит в себе информацию об утраченных культурных объектах Астрахани, что придает ему еще большую историческую значимость.

Работа по оцифровке проводится в рамках федерального проекта "Цифровая культура", входящего в состав национального проекта "Культура". На каждую книгу составлено библиографическое и научное описание, самые интересные экземпляры будут сопровождаться книговедческими аннотациями. Астраханскими специалистами в 2020 году было отсканировано и размещено в Национальной электронной библиотеке 46 экземпляров редких изданий.

Астраханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской - центральная библиотека Астраханской области, информационный и культурный центр регионального уровня. Универсальный фонд документов на традиционных и современных носителях насчитывает около 2,4 млн единиц хранения, фонд редких книг насчитывает около 60 тыс. изданий XV-XXI вв.

О нацпроекте "Культура"

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.