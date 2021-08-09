Грета Тунберг планирует принять участие во встрече ООН по климату в Глазго

СТОКГОЛЬМ, 9 августа. /ТАСС/. Шведская экологическая активистка Грета Тунберг намерена принять участие в конференции ООН по климату в Глазго в ноябре.

Ранее Тунберг заявляла, что не намерена присутствовать на встрече, потому что неравномерное распределение вакцин против COVID-19 означает, что некоторые страны не могут участвовать в ней. "Но теперь, когда Великобритания заявила, что будет вакцинировать всех делегатов, которые туда поедут, и если это будет сделано безопасным и справедливым способом, я, надеюсь, смогу поехать", - сказала она в понедельник в интервью агентству Reuters.

Активистка также надеется, что публикованный в понедельник очередной доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) станет для мирового сообщества "звонком будильника во всех смыслах".

Тунберг известна во всем мире как неформальный лидер движения "Школьная забастовка в пользу климата", объединившего тысячи молодых людей, неравнодушных к проблеме глобального потепления. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 и 2020 годов, а также отмечена рядом других наград. Тунберг была названа человеком года американским журналом Time.

Доклад МГЭИК предсказывает, что уровень моря на Земле будет повышаться на протяжении столетий вследствие нагрева океанов и таяния льдов. К 2100 году, согласно приведенным в докладе сценариям, повышение составит от 0,28 до 1,01 м, а к 2150 году - от 0,37 до 1,88 м. Средняя температура на поверхности Земного шара в 2011-2020 годах была на 1,09 градуса Цельсия выше средних температурных показателей 1850-1900 годов. При этом эксперты МГЭИК не исключают, что "вклад" хозяйственной деятельности людей в этот рост составляет около 1,07 градуса. Они обращают внимание на влияние хозяйственной деятельности на изменение характера осадков, ставших более обильными в ряде районов, на сокращение площади снежного покрова в Северном полушарии и Гренландского ледяного щита.