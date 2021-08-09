Путин поручил кабмину координировать меры с регионами в случае ограничений из-за ковида

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил скоординировать действия федеральных и региональных властей в случае новых ограничений в условиях ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства.

"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов обеспечить координацию действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в случае принятия на уровне регионов решений о введении дополнительных ограничительных мер в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в поручении, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Доклад на эту тему президент ждет до 1 сентября 2021 года, а далее - один раз в квартал.

Поддержка бизнеса и НКО

Также президент поручил до 20 августа оказать поддержку малому бизнесу и социальным НКО в связи с временными ограничениями из-за ситуации с ковидом.

"Правительству обеспечить предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО), требующим такой поддержки в связи с временным приостановлением или ограничением их деятельности в муниципальных образованиях, в отношении которых в субъектах РФ принято решение о введении дополнительных ограничительных мер в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в поручении.

Согласно документу, эта финансовая поддержка будет предоставляться для "осуществления выплаты заработной платы из расчета одна вторая минимального размера оплаты труда на одного работника за каждые две недели приостановления (ограничения) деятельности соответствующего субъекта предпринимательства или организации". При этом такая поддержка предоставляется на безвозвратной основе за счет средств федерального бюджета. Доклад по этому поручению должен быть представлен Путину дважды - до 20 августа 2021 года и до 20 января 2022 года.