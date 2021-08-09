Индонезия продлила социальные ограничения из-за коронавируса до 16 августа

СИНГАПУР, 9 августа. /ТАСС/. Власти Индонезии объявили о продлении ограничительных мер из-за коронавируса на неделю с 10 по 16 августа. Об этом в понедельник сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан во время пресс-конференции.

Ранее власти страны установили ограничения с 3 июля по 9 августа. Они предусматривают перевод сотрудников на удаленный режим работы, запрет на деловую активность в наиболее пострадавших районах и предъявление сертификатов о вакцинации при перемещении по стране.

В конце мая наметилась тенденция роста заболеваемости, врачи ежедневно выявляли 5-6 тыс. новых случаев. 15 июля число заражений достигло пикового значения за все время пандемии - 56,8 тыс. случаев. В конце августа число случаев инфицирования пошло на спад.

За последние сутки вирус выявили у 20,7 тыс. жителей, 1 475 умерли. Всего за время пандемии в Индонезии, в которой проживают 270,2 млн человек, зафиксировано более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 108 тыс. человек умерли, более 3,1 млн пациентов выздоровели.

Индонезийские медики полностью привили 8,9% граждан страны. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 18,7% жителей республики.

В стране одобрено использование вакцин производства компаний Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca и Moderna. Власти Индонезии прорабатывают вопрос сертификации российского препарата "Спутник V".