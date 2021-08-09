Молодежь из 47 регионов представит свои социальные проекты на форуме в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Межрегиональный молодежный фестиваль "Мы дети твои, Россия!", который проводится при поддержке Росмолодежи, открылся в понедельник на базе центра лыжного спорта "Демино" в Ярославской области. Свои проекты на форуме представят участники из 47 регионов страны, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе фестиваля.

"На фестиваль, который сегодня открылся в "Демино", съехались более 300 участников из 47 регионов России, а также более 50 спикеров и наставников. На форуме молодым людям предстоит прокачать собственный проект или придумать новый, пообщаться с ведущими спикерами, достигшими успеха в своей сфере, принять участие в мастер-классах от известных ярославских мастеров", - сообщила собеседница агентства.

Так, один из участников форума, 19-летний Егор Погребняк, представит свой действующий проект, посвященный подбору фирменной одежды, которую он сам производит. "От этого форума я жду новых знакомств, товарищей, которые, возможно, будут работать со мной в команде, и вместе мы будем реализовывать новые идеи", - сообщил журналистам Погребняк.

Всего на фестивале будет работать 10 тематических площадок, посвященных экологии, IT-технологиям, взаимодействию молодежи и бизнеса, патриотизму, международному сотрудничеству и так далее. Форум проводится при поддержке Росмолодежи, он продлится с 9 по 14 августа.