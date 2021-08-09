Последний защитник Пашковской переправы в годы Великой Отечественной умер в Краснодаре

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Дробязко умер в Краснодаре на 97-м году жизни. Он был последним из оставшихся в живых защитников Пашковской переправы, сообщил мэр города Евгений Первышов в своем Telegram-канале в понедельник.

"Наш город понес еще одну большую утрату: не стало Почетного гражданина Краснодара, ветерана Великой Отечественной войны Сергея Григорьевича Дробязко. Он был последним защитником Пашковской переправы", - говорится в сообщении главы Краснодара.

Первышов добавил, что Дробязко попал на фронт в возрасте 17 лет, участвовал в обороне Кубани, защищал последний рубеж при обороне Краснодарского края - Пашковскую переправу, принимал участие в освобождении от фашистских захватчиков Украины, был тяжело ранен, до 1950 года он служил в авиации. "Мы будем помнить героя. А книга-автобиография Сергея Григорьевича "Путь солдата" останется наследием для подрастающего поколения", - резюмировал мэр.

Неудача оборонительной операции советской армии под Ростовом-на-Дону стала причиной вторжения нацистов на территорию Краснодарского края, оккупантов интересовали выходы к Черному морю, к портам. Советские войска приняли решение создать линию обороны на горных перевалах за Горячим Ключом, туда необходимо было перебросить всю дееспособную армию. Для того, чтобы выиграть время, оккупантов планировали задержать в Краснодаре, где в 1942 году на оборону Пашковской переправы направили 19 тыс. человек, из которых более 13 тыс. были в возрасте 17-18 лет.

Согласно сохранившимся документам исторической хроники, в расположение дивизии после боев за Пашковскую переправу прибыли всего 18 бойцов, о судьбах остальных сведений не было. В 2020 году в Краснодаре открыли мемориальный комплекс памяти защитникам Пашковской переправы.