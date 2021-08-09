Нейронные сети задействовали в Калининграде для контроля использования земельных участков

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области задействовали нейронные сети для анализа данных дистанционного зондирования земли и контроля использования земельных участков, выявления самозахватов, самостроев, вырубки деревьев, изменения и использования береговой линии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Калининградские разработчики применили искусственный интеллект для анализа данных дистанционного зондирования земли. Теперь нейронная сеть самостоятельно определяет все капитальные строения на снимке за несколько секунд. <...> Использование нейронной сети позволяет обрабатывать всю территорию Калининградской области за сутки в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

Как отметила вице-премьер регионального правительства Наталья Сибирева, применение искусственного интеллекта будет способствовать, в частности, снижению потерь налоговых поступлений в бюджет за счет не поставленных на учет объектов недвижимости. Кроме того, появляется возможность исключить потенциальные потери от недополучения арендной платы за земельные участки. "Применение современных технологий с использованием искусственного интеллекта позволяет оперативно выявить нарушения, за счет чего значительно повысить собираемость налогов. Дополнительные поступления в бюджет - это средства, которые впоследствии пойдут на строительство социальных объектов, благоустройство и другие нужды муниципалитетов", - отметила Сибирева.