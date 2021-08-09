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В Новгородской области три медучреждения вернут к обычной работе после лечения COVID-19

В течение недели в штатный режим работы вернут кардиологическое отделение в НОКБ

ТАСС, 9 августа. Власти Новгородской области вернут в штатный режим работы три ведущих медучреждения региона, которые ранее были задействованы в лечении пациентов с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона по итогам заседания областного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

"Ситуация с COVID-19 остается стабильно тяжелой. До 5% увеличилось количество тяжелых форм. Крупных очагов заражения не зарегистрировано, 29% коечного фонда свободно. На этой неделе вернется в штатный режим работы кардиологическое отделение в НОКБ. Готовятся к переводу в плановый режим работы Солецкая ЦРБ и Клинический госпиталь ветеранов войн", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в регионе увеличивается число предприятий и организаций, в которых все сотрудники прошли вакцинацию. "Предприятия продолжают получать сертификаты COVID-Free. В сфере промышленности и торговли десять организаций подтвердили 100% иммунизацию. В сфере туризма сертификат получил отель "Бианки", - говорится в сообщении. Всего в регионе выявлено 37 685 случаев заражения. Выздоровели 35 019 человек, умерли 265.

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РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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