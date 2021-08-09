Федеральный форум "Моя история. Новые горизонты" в Казани собрал более 620 тыс. зрителей

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Федеральный форум "Моя история. Новые горизонты", прошедший в Казани и посвященный преобразованию исторических парков "Россия - моя история" в универсальные мультимедийные центры просвещения, собрал онлайн свыше 620 тыс. зрителей, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта "Россия - моя история".

"Федеральный форум, посвященный преобразованию исторических парков "Россия - моя история" в универсальные мультимедийные центры просвещения, смотрели более 620 тыс. зрителей онлайн", - рассказали в пресс-службе.

На форуме было принято решение передать исторические парки "Россия - моя история", которые расположены в 23 субъектах страны, фонду новых форм развития образования. Это будет способствовать появлению на территории исторических парков профориентационных выставок, "Кванториумов", "Точек роста" и "IT-кубов", также будут реализованы другие значимые проекты.

Исторические парки "Россия - моя история" представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России - с древнейших времен до наших дней.

Экспозиции включают в себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 м "живой ленты" истории. Первый такой мультимедийный комплекс открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще в 20 регионах страны. Ведется строительство объектов в Пятигорске и Владивостоке.