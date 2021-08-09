"Единая Россия" проведет 10 августа обсуждение приказа о вакцинации студентов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" намерена провести 10 августа на своей площадке обсуждение с представителями Минобразования приказа о вакцинации студентов. Об этом в понедельник журналистам сообщила сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, которая входит в общефедеральную пятерку списка партии на выборах в Госдуму.

"Единая Россия" 10 августа организует на своей площадке обсуждение приказа о вакцинации студентов с Минобразования", - сказала она, отметив, что принудительная вакцинация недопустима.

По ее словам, единороссы выступают против такого подхода. "Это дискриминация определенной категории студентов. Я уже видела приказ, что по справке о вакцинации только можно заехать в общежитие. Что тогда, ребенок на улице должен остаться?" - продолжила она. Шмелева напомнила, что по вакцинации несовершеннолетних пока нет рекомендаций.

"Таким образом мы исключаем часть студентов из образовательного процесса. Я уже разговаривала с Валерием Николаевичем (Фальковым), они готовы максимально давать разъяснения, которые позволят начать учебный год для всех. Но начать безопасно и с пониманием каждого шага по вакцинированию", - резюмировала Шмелева.

Согласно утвержденным замглавы Минобрнауки РФ Дмитрием Афанасьевым рекомендациям, подведомственным министерству организациям, вузам целесообразно при заселении студентов в общежитие требовать справку о прививке от коронавируса, перенесенной болезни или медотводе. При этом, как заявили в пресс-службе министерства, рекомендации не предусматривают принудительную вакцинацию от коронавируса.