Более 1 тыс. человек приняли участие в конкурсе по разработке проектов развития для сел

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Участниками конкурса проекта "Мастерская развития сельских территорий" Российского союза сельской молодежи (РССМ) стали более 1 тыс. человек из 69 регионов России. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Российского союза сельской молодежи.

"Мастерская развития сельских территорий" - проект, реализуемый по президентскому гранту. Он направлен на поддержку и развитие молодежных инициатив и проектов в сельской местности.

"В конкурсе проекта приняли участие 1 134 человека из 69 регионов. Они прошли онлайн-курс предобучения проекта "Мастерская развития сельских территорий", прослушали тематические вебинары о формировании команды развития села, выявлении его уникального потенциала, создании образа села в информационном пространстве", - говорится в сообщении.

Так, например, на семинаре проекта, прошедшем в понедельник, участники из села Ловозеро Мурманской области рассказали, что планируют создать в селе резиденцию саамского деда мороза Мунь Каллса - местного фольклорного персонажа. Проект направлен на развитие туристического потенциала территории. "Гораздо проще и менее затратно сделать резиденцию на базе Национального культурного центра, который находится в центре нашего села. Здание построено в форме чума (традиционное жилище конусообразной формы - прим. ТАСС), так что оно само по себе выделяется и полностью соответствует нашей задумке", - приводит пресс-служба слова участницы команды.

Активисты из деревни Кварса Республики Удмуртия планируют организовать фестиваль увлечений "Живое небо", на котором будут проводиться мастер-классы для всей семьи, творческие развлечения, запуск дронов и многое другое. Помимо этого планируется провести вокальный конкурс.

Участники семинара разбирали потребности и проблемы своих сельских территорий с помощью интерактивных игр, создавая возможные варианты развития событий и находя более эффективные решения. Вместе с организаторами и тренером была проведена работа над проектами, у которых были выявлены слабые и сильные места, что помогло участникам доработать свои идеи.

О проекте

Комплексные решения по развитию территорий будут сформированы в рамках получившего президентский грант проекта "Мастерская развития сельских территорий" для пяти сел в Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Волгоградской области и Красноярском крае. Предполагается, что направленные на развитие бизнеса, туризма и инфраструктуры проекты в дальнейшем будут реализованы и в селах других регионов. РССМ с 2008 года реализовал свыше 150 социально значимых проектов, в которых приняли участие порядка 5 млн человек. Структурные подразделения союза открыты в 80 субъектах РФ и объединяют более 60 000 молодых людей.