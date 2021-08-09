Власти Хорватии предупредили о высоком уровене пожароопасности из-за жары

ЗАГРЕБ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Хорватии предупреждают о сохранении высокой вероятности возникновения новых очагов природных пожаров в связи с непрекращающейся жарой. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Государственном гидрометеорологическом институте Хорватии.

По его данным, в течение предстоящей недели на всей территории будет наблюдаться повышенный температурный фон. Угроза возникновения новых очагов возгорания сохранится преимущественно в Шибенско-Книнской, Сплитско-Далматинской и Дубровницко-Неретванской жупаниях (административно-территориальные единицы страны).

В этой связи хорватские пожарные призвали граждан страны проявлять особую осторожность и соблюдать действующие меры по предотвращению новых возгораний.

В Хорватии в целях противодействия возникновению природных пожаров в остраны тношении лиц, намеренно осуществивших поджог, ввели штрафы в размере от €2 тыс. до €20 тыс. Также им может грозить лишение свободы на срок до двух месяцев.