Мэр Элисты опроверг слухи о своем избиении главой региона

ТАСС, 9 августа. Глава администрации Элисты Дмитрий Трапезников в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Instagram, опроверг информацию о том, что он был избит.

В понедельник в соцсетях начала распространяться информация о том, что Трапезникова якобы избил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. В сообщениях говорилось о том, что после инцидента мэр попал в больницу.

"Каждый раз удивляюсь изощренности фейковых писателей - писателей-фантастов. В Telegram-каналах можно прочитать все, что угодно, и если некоторые публикации вызывают улыбку, то считаю, что клевета, особенно связанная с официальными лицами республики, не должна оставаться безнаказанной. Обращаю внимание правоохранительных органов на этот факт", - прокомментировал Трапезников информацию.