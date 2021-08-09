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Мэр Элисты опроверг слухи о своем избиении главой региона

В соцсетях ранее появилась информация о том, что Дмитрий Трапезников попал в больницу, после того как его избил глава республики Бату Хасиков

ТАСС, 9 августа. Глава администрации Элисты Дмитрий Трапезников в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Instagram, опроверг информацию о том, что он был избит.

В понедельник в соцсетях начала распространяться информация о том, что Трапезникова якобы избил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. В сообщениях говорилось о том, что после инцидента мэр попал в больницу.

"Каждый раз удивляюсь изощренности фейковых писателей - писателей-фантастов. В Telegram-каналах можно прочитать все, что угодно, и если некоторые публикации вызывают улыбку, то считаю, что клевета, особенно связанная с официальными лицами республики, не должна оставаться безнаказанной. Обращаю внимание правоохранительных органов на этот факт", - прокомментировал Трапезников информацию.

Он добавил, что в настоящее время находится в отпуске, в среду планирует вернуться к работе.

Теги
РоссияКалмыкияХасиков, Бату Сергеевич
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