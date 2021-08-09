В Пермском крае закрыли на карантин 10 из 28 учреждений ГУФСИН

ПЕРМЬ, 9 августа. /ТАСС/. Около 100 заключенных в пермских учреждениях ГУФСИН заразились коронавирусом, из-за чего часть колоний закрыта на карантин. Об этом заявил в понедельник уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в эфире радиостанции "Вести FM".

"Мы только сегодня встречались с нашим начальником ГУФСИН по Пермскому краю Юрием Лымарем. У нас 16 тыс. заключенных отбывают наказание в 28 учреждениях. Из 16 тыс. заключенных подтвержден диагноз COVID-19 у 96, они находятся на карантине. И ГУФСИН был вынужден закрыть на карантин 10 учреждений из 28, где данные заключенные с COVID-19 выявлены", - рассказал Миков.

Карантин подразумевает запрет на краткосрочные свидания, также принимаются меры по недопущению распространения заболеваемости в учреждениях. По словам Микова, около 70% сотрудников ГУФСИН уже вакцинированы, продолжается вакцинация заключенных и лиц, находящихся в шести следственных изоляторах. "Это делается исключительно с их добровольного согласия, но не все заключенные дают согласие на вакцинацию. Этого гражданского права они не лишены", - резюмировал Миков.

В Пермском крае продолжают действовать некоторые коронавирусные ограничения. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий. Исключение сделано для профессиональных клубов и команд, которые могут проводить матчи и тренировки по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время и работа крупных ТРЦ по выходным дням.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае на 9 августа выявлено 77,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 67,9 тыс. человек выздоровели, 3,4 тыс. человек умерли.