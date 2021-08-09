В Башкирии уровень воды в реке Белая опустился до исторического минимума

ТАСС, 9 августа. Уровень воды в реке Белая опустился до рекордного минимума. По данным специалистов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень реки в Уфе 9 августа достиг отметки в минус 158 см от нуля гидропоста.

"Водный объект - река Белая в городе Уфа - уровень воды - минус 158 см относительно нуля поста", - указано на сайте Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее минимальный уровень воды в "минус 156 см" фиксировался в сентябре 2012 года. Уровень реки Уфы у поселка Шакша составляет 85 см.

Ранее в министерстве экологии Башкирии сообщали, что из-за долгой засухи и жаркой погоды на реках Башкирии начали истощаться запасы воды. Водность бассейна реки Белая, крупнейшего притока Камы, в июне была на 35-50% ниже средних значений.