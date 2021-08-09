Правительство Нидерландов бесплатно раздаст тесты на коронавирус всем желающим

ГААГА, 9 августа. /ТАСС/. Все домохозяйства в Нидерландах смогут бесплатно получить по два теста на коронавирус. Об этом объявил на пресс-конференции в понедельник исполняющий обязанности вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Хуго де Йонге.

По его словам, все 8 млн домохозяйств получат в этом месяце письма с соответствующей инструкцией. Таким образом голландские власти хотят подтолкнуть людей к самостоятельному тестированию после отпуска, перед возвращением на работу или началом учебы. "Надеюсь, что многие люди воспользуются это возможностью и проверятся на наличие коронавируса, - подчеркнул де Йонге. - Тестируясь, мы сокращаем возможность передачи коронавируса членам семьи, коллегам, сокурсникам, одноклассникам и тем самым предотвращаем возникновение кластеров".

Кроме того, власти будут выдавать по одному бесплатному тесту на коронавирус всем возвращающимся в Нидерланды туристам во всех пяти аэропортах страны. Тесты также будут бесплатно раздаваться в учебных заведениях и семьям с низким доходом. В случае положительного результата людям рекомендуется сдать повторный тест в созданных по всей стране центрах тестирования и вакцинации.

Ранее газета Trouw сообщила, что большая часть из 38 млн тестов, закупленных Министерством здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов, остается не использована, а срок их годности подходит к концу.

С призывом делать тесты выступил в понедельник также исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте. По его словам, это "ключевой элемент" предотвращения всплеска числа инфекций осенью. Рютте также сказал, что на данном этапе правительство не считает возможным снятие остающихся в силе ограничений, но в то же время не видит необходимости в ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса.

Большинство мер было отменено или ослаблено в Нидерландах 26 июня, когда число заражений, госпитализаций и летальных исходов шло на спад. Затем цифры вновь пошли вверх, достигнув пика в 10-11 тыс. случаев заражения в день в середине июля. На этом фоне правительство возобновило действие ряда ограничений, закрыв дискотеки и ночные клубы и разрешив кафе, барам и ресторанам работать лишь до полуночи. В настоящее время в стране выявляется 2-3 тыс. случаев заражения в день.