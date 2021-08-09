В КБР готовят к открытию пятый резервный госпиталь на 200 коек для больных COVID-19

НАЛЬЧИК, 9 августа. /ТАСС/. Пятый госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом собираются открыть в Кабардино-Балкарии (КБР). Из 200 коек 156 будут оснащены кислородом, 20 отведут под реанимацию, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

"Минздрав КБР готовит восьмиэтажный корпус Городской клинической больницы №1 [в Нальчике] под резервный госпиталь для больных коронавирусом. Всего в здании будут развернуты 200 коек, из которых 156 оснащены кислородной подводкой, 20 - реанимационные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание оснащают с начала года, "в одну систему объединены кислородные газификационные станции, обеспечивающие медицинский кислород для разных корпусов больницы". Установлены новые пятитонные резервуары для хранения жидкого кислорода, приобретенные для трех госпиталей из республиканского бюджета по поручению главы КБР Казбека Кокова. В здании заменили старый пассажирский лифт, а также запустят дополнительный - для перевозки лежачих пациентов на каталках, чего раньше в этом корпусе не было.

"Кроме того, в здании установят компьютерный томограф, что позволит более оперативно проводить обследование пациентов с коронавирусом, которые будут лечиться в этом корпусе. Для электроснабжения тяжелой медицинской техники в больнице проводят отдельную линию электропередачи", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, по состоянию на 9 августа в четырех госпиталях получают помощь 753 пациента, развернуто 930 коек, дефицита коечного фонда нет. При дальнейшем увеличении числа заболевших будут задействованы госпитали еще в четырех лечебных учреждениях, расположенных в Нальчике и районах республики, отметил он. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 27 793 случая заражения коронавирусом, выздоровели 25 879 человек, умерли 633.