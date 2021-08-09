СМИ: у границ Канады в день их открытия для американцев образовались очереди

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. Ожидание на нескольких пунктах пропуска через границу США и Канады в первый день ее открытия для американцев достигает семи часов. Об этом сообщает в понедельник телеканал CBS Minnesota.

Ранее власти Канады объявили, что с 9 августа возобновляется допуск в Канаду граждан США. Для этого им следует пройти полный курс вакцинации (то есть поездку от дня, когда была сделана вторая доза прививки, должно отделять не менее двух недель). Также путешественникам необходимо не ранее чем за 72 часа сдать тест на коронавирус. Ранее пересекать границу можно было только при крайней необходимости, теперь же это могут делать и обычные туристы.

В результате у пропускных пунктов выстроились, как свидетельствуют фотографии и видеозаписи в социальных сетях, очереди из сотен автомобилей. Наиболее сложная ситуация сложилась в Миннесоте, где время ожидания достигает семи часов. На пунктах пропуска в Нью-Йорке и Мэне, по информации газеты Bangor Daily News, ожидание достигает трех часов.

9 августа Канада открыла границу только для американцев, граждане других стран смогут посетить ее с 7 сентября, если не произойдет нового ухудшения ситуации с коронавирусом из-за распространения дельта-варианта. Для поездок граждан Канады в США граница закрыта как минимум до 21 августа.

Погранслужба Канады пока воздерживается от оценок, сколько американцев въехало в страну, однако подчеркивает, что предпринимаются все необходимые меры для предотвращения заражения коронавирусом на пунктах пропуска.