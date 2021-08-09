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В Италии собаки-спасатели оказали помощь 14 тонувшим в море отдыхающим

Среди спасенных большинство составляют дети в возрасте от 6 до 12 лет

РИМ, 9 августа. /ТАСС/. Три семьи с детьми спасены специально обученными собаками в море на одном из пляжей прибрежного города Сперлонга в 150 км к югу от Рима. Как сообщили в понедельник в итальянской школе по подготовке собак-спасателей, три пса - лабрадоры Эрос, Мия и Мира - оказали помощь 14 тонущим отдыхающим.

Среди спасенных большинство составляют дети в возрасте от 6 до 12 лет. Как пояснили в школе, инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня. Взрослые с детьми были в море на надувных матрасах и доске для серфинга. Течением группу отнесло далеко от берега, и они стали просить о помощи. Собакам пришлось несколько раз бросаться в воду, чтобы вытащить всех на берег невредимыми. Вся операция заняла около 20 минут. Наблюдать за происходящим собрались до 400 человек, которые аплодисментами приветствовали четвероногих спасателей.

"Этот эпизод продемонстрировал, что мы сделали правильный выбор, когда привлекли к наблюдению за безопасностью на пляже и в море собак. Слава нашим четвероногим героям", - заявил мэр Сперлонги Армандо Кузани.

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