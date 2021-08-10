Власти Франции не будут наказывать нарушителей в первую неделю действия санпропусков

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Франции в понедельник приступили к постепенному внедрению одобренных на прошлой неделе новых санитарных правил, которые подразумевают использование санитарных пропусков и призваны сдержать четвертую волну пандемии.

"На этой неделе мы отдаем приоритет гибкости, - пояснила журналистам государственный секретарь в министерстве образования Натали Элима. - Пользователи должны привыкнуть к пропуску, а власти - к осуществлению контроля". Госсекретарь добавила, что политики слышат "голоса сомнения", но уверены в правильности принятых ими решений. "У санитарного пропуска лишь одна цель - гарантировать здоровье французов", - заверила она.

Хотя официально новые правила вступили в силу 9 августа, всю первую неделю власти планируют воздерживаться от наказаний возможных нарушений, чтобы дать время согражданам привыкнуть к жизни по санитарному пропуску. Роль такого документа выполняют в стране сертификат о вакцинации двумя дозами препаратов, разрешенных в Европейском союзе, свидетельство о перенесенной инфекции или же справка об отрицательном результате теста на коронавирус, действующая в течение 72 часов.

От кафе до музеев и поездов

Как заявил в понедельник министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Франции Жан-Батист Джеббари, санпропуска, необходимые теперь в кафе, ресторанах, музеях и кинотеатрах, а также для авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния, призваны "побудить к вакцинации", "сохранить свободу" и "избавить от возвращения страны к комендантскому часу или карантину". Глава ведомства отметил необходимость контроля за выполнением новых административных распоряжений.

Согласно ожиданиям министра, в первый день наличие пропуска могло быть проконтролировано у пассажиров примерно четверти поездов. Вместе с тем эксперты сомневаются в реальности систематических проверок, поскольку услугами железнодорожного транспорта ежедневно пользуются более 400 тысяч пассажиров.

В большинстве магазинов пропуск не нужен, однако по решению префекта его могут потребовать от посетителей крупных торговых центров. В городском общественном транспорте - автобусах и метро - пропуск также не требуется, но он обязателен для авиа- и железнодорожных путешествий.

Медицинским работникам, от которых власти ожидают теперь полной вакцинации, предоставлено время до 15 октября, чтобы получить требуемые две дозы препаратов против коронавируса.

Санпропуск необходим теперь и для гостей на свадьбах. Новобрачным поэтому придется заранее просить тех, кого они пригласили, направить им данные санитарных пропусков, чтобы иметь возможность проконтролировать их заранее.

Датский пример

Франция внимательно изучает опыт других стран. В Европе первой ввела у себя санпропуск Дания, напомнила газета Libération. С начала апреля он необходим жителям королевства, чтобы посещать концерты, музеи. Как и во Франции, пропуск должен подтверждать, что его обладатель получил две дозы вакцины, перенес ковид или же может представить отрицательный результат теста на коронавирус.

В Италии аналогичный пропуск действует с 6 августа, но выдается уже после первой дозы вакцины. В Великобритании санпропуска будут требовать с конца сентября для участия в мероприятиях с большим количеством публики и при входе в ночные клубы. В США отказались от идеи общенационального санитарного пропуска, передав этот вопрос на усмотрение штатов.

Израиль ввел подобный пропуск еще в феврале, затем отказался от него в июне в связи с высокими темпами кампании вакцинации, но сейчас восстановил для доступа на мероприятия с участием 100 человек.

Четвертая волна

Число больных, госпитализированных во Франции с диагнозом COVID-19, неуклонно растет и в понедельник уже превысило 9 000. Число пациентов в отделениях интенсивной терапии достигло 1 667. За 17 месяцев, прошедших с начала пандемии в марте 2020 года, во Франции от осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 112 тысяч человек.

В среду эпидемиологическая обстановка в стране будет рассмотрена на заседании Совета обороны. Это совещание, которое пройдет в видеоформате под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, должно, в частности, оценить ситуацию в регионах.