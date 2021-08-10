В Сингапуре ослабили социальные ограничения для полностью вакцинированных

Уровень вакцинации населения в стране, который достиг 70%, "внушает уверенность в возможности открытия экономики и восстановления различной деятельности", говорится в распространенном заявлении Минздрава республики. "Полностью вакцинированные жители, имеющие высокую степень защиты от риска заражения или тяжелых осложнений, смогут заниматься более широкой деятельностью, остальные должны соблюдать строгие меры безопасности для защиты себя и окружающих", - подчеркнули в ведомстве. В частности, со вторника привившиеся двумя дозами вакцины смогут посещать кафе, рестораны, заниматься в тренажерных и спортивных залах. Аналогичные послабления касаются и детей до 12 лет.

Кроме того, с 20 августа лица, прибывающие в Сингапур из Австралии, Австрии, Германии, Италии, Канады, Норвегии, Республики Корея, Швейцарии и вакцинированные двумя дозами, смогут находиться на двухнедельном карантине в своих домах. Для остальных по-прежнему действует режим обязательной изоляции в специальных государственных центрах.

Одновременно власти с 10 августа начинают признавать и другие вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список для экстренного применения. Речь идет о препаратах производства AstraZeneca, Sinovac, CoronaVac, Sinopharm, Johnson & Johnson. На данный момент в государственной программе вакцинации (в том числе детей от 12 лет) используются препараты производства Moderna, а также консорциума Pfizer и BioNTech.

Руководители межведомственной группы по борьбе с распространением коронавируса рассказали, что следующим важным этапом станет вакцинация 80% жителей страны. "Это позволит нам приступить к дальнейшему открытию экономики, возобновлению социальной деятельности, смягчению режима поездок за рубеж", - говорится в заявлении. Власти намерены сохранить высокие темпы вакцинации. "Коронавирус станет частью нашей жизни и больше не будет доминировать в ней", - подчеркнули в правительственной комиссии.

На протяжении многих месяцев в Сингапуре практически отсутствовали случаи передачи вируса непосредственно в обществе. Однако в июле ежесуточный прирост числа случаев заражения составлял в среднем около 100, особую обеспокоенность у правительства вызывает распространение штамма "дельта". В результате вновь были введены социальные ограничения. Всего за время пандемии в городе-государстве было зафиксировано более 65,7 тыс. инфицированных, 42 человека умерли.