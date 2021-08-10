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Лесные пожары в России

Рейс авиакомпании "Алроса" Тюмень - Мирный перенаправили в Якутск из-за дыма от пожаров

В республике введен режим ЧС регионального характера

ЯКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Алроса" Тюмень - Мирный перенаправлен на запасной аэродром в Якутске из-за дыма от лесных пожаров. Об этом сообщили во вторник ТАСС в справочной службе аэропорта Мирный.

"[Перенаправлен] из-за метеоусловий - самолет кружил над Мирным и ушел на запасной [аэродром] в Якутск", - сообщили в справочной, отметив, в аэропорту наблюдается дым от лесных пожаров.

Рейс авиакомпании "Алроса" из Тюмени должен был приземлиться в Мирном в 08:20 (02:20 мск).

Минтранс Якутии 6 августа сообщал, что авиакомпания "Сибирь" (S7 Аirlines) приостановила до 11 августа продажу билетов в город Мирный из-за плохой видимости, которая появилась после лесных пожаров в республике.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ, в лесах региона действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

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РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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