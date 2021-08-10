Власти Палау готовы открыть страну для туристов после вакцинации 86% взрослого населения

СИДНЕЙ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Палау заявили том, что после вакцинации более чем 80% населения в стране сформирован коллективный иммунитет и ее границы будут открыты для туристов. Об этом во вторник сообщает местное издание Island Times .

"Вакцинация более чем 80% взрослого населения Палау является главным [условием для формирования] коллективного иммунитета, что позволит открыть страну для туристов", - приводит издание слова президента островного государства Сурангела Уиппса.

По данным местного министерства здравоохранения, к настоящему моменту 14,3 тыс. взрослых жителей архипелага прошли полную вакцинацию против коронавируса (86% взрослого населения республики). С июля 2021 года прививки против COVID-19 начали делать детям и подросткам в возрасте от 12 до 17 лет, и в этой возрастной группе более 65% уже получили первую дозу препарата.

В ходе прививочной программы власти архипелага используют три вакцины против коронавируса: препарат американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech и американские вакцины, произведенные компаниями Moderna и Janssen, принадлежащей корпорации Johnson & Johnson.

Как отмечает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на руководителя программы массовой вакцинации Минздрава Палау Гаафара Ухербелау, после достижения планового показателя власти островного государства смягчили санитарные правила на границе. Теперь прибывающим на острова архипелага не нужно проводить 14 дней в карантине, однако они должны подтвердить факт вакцинации против COVID-19 и предъявить результаты диагностического тестирования на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия.

С начала пандемии в Палау не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Страна не закрывала свои воздушные и морские порты, но число въезжающих было резко ограничено, все они должны были проводить 14-дневный карантин в государственном изоляторе. Кроме того, для въезда требовался отрицательный результат ПЦР-исследования на коронавирус, полученный не позднее чем за 72 часа до полета, и государственный карантинный сертификат.