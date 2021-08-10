Более 60 рейсов задерживаются в трех регионах Сибири из-за метеоусловий

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Вылет и прилет более 60 утренних рейсов задерживается в аэропортах Новосибирска, Иркутска и Красноярска. Причиной задержек стала плохая видимость из-за дымки, сообщили ТАСС представители аэропортов и авиакомпаний.

"Задерживается вылет в Мирный авиакомпании "Алроса" на полчаса, в Красноярск задерживается рейс 5305, на 11:00 (07:00 мск) назначен вылет, рейс в Иркутск 5257 тоже на 11:00 (07:00 мск), задерживается метеоусловиями Иркутска", - сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево. Собеседница агентства отметила, что задержке рейсов способствовала плохая видимость из-за дымки. По прилете в Толмачево, согласно онлайн-табло, задерживается 21 рейс.

В Иркутске, где четвертый день наблюдается задымление от лесных пожаров, во вторник утром не смогли приземлиться самолеты из Санкт-Петербурга, Хабаровска, а также судно, выполнявшее рейс по маршруту Красноярск - Талакан. Самолеты были направлены на запасные аэродромы в Улан-Удэ и Красноярск. Кроме того, задержан вылет в Иркутск 20 рейсов, из которых два задерживаются еще с 8 августа, эти самолеты не могут вылететь из Бодайбо, где также стоит дым от пожаров. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Иркутского аэропорта.

В аэропорту Красноярска задерживаются более 25 рейсов. Согласно данным онлайн-табло, около 10 рейсов задерживаются по вылету и более 15 - по прилете. "[Рейсы в] Кодинск и Ярцево задержаны со вчерашнего дня. Рейсы прошлой недели все выполнили, всех вывезли", - сообщили ТАСС в авиакомпании "КрасАвиа".

Ранее в понедельник в аэропортах Сибири по метеоусловиям были задержаны более 50 рейсов. Очевидцы в социальных сетях сообщали о переполненных залах ожиданиях в аэропортах Иркутска и Красноярска, многим пассажирам не хватало сидячих мест, от людей поступали жалобы на духоту. Как сообщали ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, ситуация находится на контроле ведомства.