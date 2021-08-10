Север байкальского острова Ольхон закрыли для туристов из-за пожарной опасности

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Мыс Хобой - самый популярный туристический маршрут на острове Ольхон на озере Байкал - закрыт для посещения из-за высокой пожарной опасности. На острове введен особый противопожарный режим, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Особый противопожарный режим введен в Прибайкальском национальном парке, на острове Ольхон. Решением дирекции ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" закрыт один из самых популярных маршрутов на север острова - мыс Хобой. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность людей и сохранность природных комплексов. В минувшие выходные сотрудники островного лесничества потушили лесной пожар на площади 0,11 га в местности Ижимей. Причины появления огня устанавливаются. Туристов просят принять информацию к сведению и планировать свой отдых заранее", - сказал собеседник агентства.

Выдача разрешений на посещение маршрута приостановлена. Она возобновится когда метеоусловия стабилизируются. Сейчас лесных пожаров на Ольхоне нет, но установились высокие классы пожарной опасности. Кроме того, наблюдается задымленность. Дым приносит из районов Иркутской области и Республики Саха (Якутия), где горит лес.

Хобой - самый северный мыс на острове Ольхон, единственном населенном острове на Байкале. Находится вблизи самого широкого места Байкала, и в хорошую погоду с него можно увидеть восточный берег озера. Ольхон входит в состав Прибайкальского национального парка.