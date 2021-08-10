ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Школа серфинга открылась в Южно-Курильске на острове Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) на берегу Тихого океана. Заниматься в ней могут все желающие. Для детей и подростков обучение будет проходить на бесплатной основе, сообщили во вторник в пресс-службе Минспорта Сахалинской области.

Первая пробная смена уже состоялась. Ее провел португалец Педро Барбудо - автор и преподаватель уникального курса-интенсива "Серф коуч. Уровень 1", действующий тренер сборной команды России по серфингу, профессиональный спортсмен и тренер, который привел юниорскую сборную Португалии к многочисленным победам. Обучение состояло из теоретических и практических тренировок на воде. Помимо детей и подростков, свое мастерство совершенствовали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Находки, Якутска, Владивостока, Южно-Сахалинска и Южно-Курильска.

"Здесь очень интересные волновые условия, которые имеют огромный потенциал для развития серфинга. В апреле мы объехали с проводниками практически всю тихоокеанскую сторону острова и выбрали четыре места, подходящих для проведения постоянных тренировок. Это (открытие школы - прим. ТАСС) прекрасная возможность для нас открыть серфинг на Кунашире для мирового сообщества", - приводит пресс-служба слова Барбудо.

По информации министерства, вторая смена тренировок инструкторов пройдет в середине августа, а третья - со 2 по 16 сентября. Планируется, что в августе постигать азы экстремального спорта участникам поможет один из лучших серф-инструкторов России - Максим Фомин. Августовская группа уже набрана, юные будущие серфингисты с нетерпением ждут начала тренировок.

Остров Кунашир 1 апреля 2021 года стал в России местом первых в истории официальных тренировок по серфингу. В тот день состоялись тренировочные мероприятия для сборной команды РФ по этому виду спорта.