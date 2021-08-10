Чубайс назвал климатические изменения главным вызовом в ближайшие 10 лет

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Изменения климата станут главным вызовом на ближайшее десятилетие. Об этом написал во вторник в своем аккаунте в Facebook специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

В докладе, обнародованном в понедельник в Женеве Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая является структурой ООН, подчеркивается, что увеличение объема парниковых газов в атмосфере "однозначно вызвано человеческой деятельностью". В 2019 году концентрация углекислого газа была самой высокой по меньшей мере за последние 2 млн лет.

"Вот уже несколько лет климатические прогнозы становятся все более мрачными. Но даже на этом фоне новый доклад ООН выглядит совсем пугающим. <…> Единственная хорошая новость - это то, что правительство (правительство РФ - прим. ТАСС) впервые серьезно начало готовить страну к этому вызову, который, по моему убеждению, будет для нас самым главным уже в ближайшие 10 лет", - написал Чубайс.

Климат претерпевает ускоренные изменения, каких не было сотни тысяч лет, отметил он. Часть из них уже необратима, а вина человека - безоговорочна. Самая плохая новость в том, что даже самые оптимистичные прогнозы не укладываются в цели Парижского соглашения по климату - планета нагревается быстрее, а главное прямое последствие - форсированный отказ крупнейших экономик от нефтегазового топлива, заключил Чубайс.

Главный вывод доклада, напомнил спецпредставитель президента, состоит в том, что средняя температура Земли продолжит расти, и даже самые решительные сокращения выбросов углекислого газа не гарантируют достижения целей Парижского соглашения - не допустить роста среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5°С. При нынешних темпах порог будет превышен уже через 10 лет. Без немедленного и резкого сокращения выбросов средняя температура может повыситься более чем на 2°С к концу столетия.

"У человечества осталось 10 лет, чтобы попытаться исправиться - в том числе отказавшись от нефти и газа", - считает Чубайс.