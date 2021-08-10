Мэр Владивостока предложил облегчить выход рекламы туризма в ДФО на федеральные каналы

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Мэр Владивостока Константин Шестаков предложил создать схему поддержки для рекламы туристических возможностей дальневосточных регионов на федеральном телевидении.

"Мы бы хотели попасть на центральные каналы с этой качественной рекламой, за которую мы заплатили серьезные и муниципальные деньги, и из внебюджета. Но, боюсь, что для таких вот дотационных муниципалитетов и регионов Дальнего Востока зачастую это просто не с руки. Когда мы смотрим те стоимости, которые нам выкатывают федеральные телеканалы за это направление, - право слово, [цены] кусаются. Мы бы хотели в содружестве с федеральным регулятором выходить на эти направления, может быть, в виде какой-то меры поддержки, либо какой-то конкурсной истории. Чтобы лучшие ролики попали на центральные каналы", - сказал Шестаков во вторник в ходе онлайн-сессии Восточного экономического форма "Как превратить Дальний Восток в крупнейшего в Азии экспортера впечатлений".

Он отметил, что пока Владивосток продолжает ждать гостей из традиционных целевых рынков - Китая, Республики Корея и Японии. При этом для внутреннего туризма город остается открыт.

Въездной туризм является одной и ведущих отраслей в экономике Приморского края. По данным правительства, в 2019 году Приморье посетили более 940 тыс. иностранцев, 456 тыс. из них - граждане Китая. В марте 2020 года Россия в условиях пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Особое внимание при проведении выставки в 2021 году будет уделено соблюдению противоэпидемических мер.