Два муниципальных центра поддержки волонтеров откроют в Новосибирской области в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Два муниципальных центра поддержки добровольчества для координации волонтеров откроют в Новосибирской области до конца года. Центры смогут организовывать мероприятия для добровольцев, а также разрабатывать методические рекомендации для них, сообщил журналистам во вторник министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Как отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, к 2024 году на всей территории страны должны функционировать специализированные центры социальной поддержки добровольцев. На их базе к этому сроку предполагается обучить не менее 25 тыс. специалистов для работы с волонтерскими организациями. Ежегодно активисты поддерживают и сопровождают более 300 мероприятий в регионе. В середине декабря 2020 года в новосибирском метро начал курсировать вагон, посвященный развитию добровольчества в регионе.

"Кроме этого, мы понимаем, что необходимо развивать поддержку добровольчества и на муниципальных территориях, поэтому мы в этом году два открываем [межмуниципальных центра поддержки волонтерства]. Иногда добровольцам, особенно новых организациям, негде собраться для того, чтобы провести какое-то совещание, собрание, даже для того, чтобы наградить лучших из лучших. <...> Мы неоднократно, четыре года подряд побеждали в конкурсе "Регион добрых дел", выиграв в общей сложности свыше 31 млн грантовых средств", - сказал Федорчук, добавив, что волонтерской деятельностью в регионе охвачено более 100 тыс. человек.

Как пояснила руководитель регионального ресурсного центра Новосибирской области Анна Шубина, создание центров поддержки добровольчества позволит централизованно информировать волонтеров о проектах, в которых они могут принять участие. "Не у всех есть возможность приехать в Новосибирск, потому что область большая. Есть проблема в доступе к образовательным мероприятиям, потребность в этом есть. Например, невозможно научить оказанию первой помощи в онлайн-формате", - рассказала Шубина. Она добавила, что сейчас в регионе активно развиваются несколько направлений добровольчества, в частности, помощь бездомным, событийное волонтерство, донорские акции, а также помощь медикам в период пандемии COVID-19.