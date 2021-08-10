В Израиле впервые с февраля выявили более 6 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 августа. /ТАСС/. Врачи за истекшие сутки выявили в Израиле 6 275 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения.

"Это самый высокий показатель суточного заражения с февраля 2021 года и новый антирекорд с момента появления в стране штамма "дельта" в начале лета", - отмечает государственное израильское радио Kan.

Согласно данным министерства здравоохранения, в настоящий момент ковидом болеют 35 466 человек, состояние 394 пациентов оценивается как тяжелое, 64 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Вакцинация израильтян от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава Израиля, к настоящему времени первую дозу получили 5,8 млн израильтян, вторую - 5,4 млн, что составляет около 63% и 58% от общей численности населения (9,3 млн) соответственно. 30 июля в Израиле начали делать третью инъекцию вакцины жителям страны в возрасте от 60 лет, привитым не ранее пяти месяцев назад второй дозой Pfizer. Как сообщают в министерстве, третий укол уже получили более 577 тыс. человек.

С 1 июня в Израиле были сняты все карантинные ограничения, кроме требования носить защитные маски в закрытых помещениях, которое было отменено 15 июня и вновь введено 25 июня в связи с ростом числа заразившихся. С 8 августа в стране вновь стало обязательным ношение масок при скоплении людей на улице, а с 20 августа доступ в заведения и на мероприятия вне зависимости от числа участников будет разрешен только вакцинированным, переболевшим или имеющим отрицательный результат теста на коронавирус.